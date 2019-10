"On a vu une main qui tapait sur la vitre" : des policiers racontent le sauvetage d'un automobiliste piégé dans une inondation à Marseille

Cinq policiers marseillais ont sauvé la vie d'un automobiliste mercredi alors que la ville subissait de fortes pluies.

"On a tout de suite sauté dans l'eau", raconte Sébastien. Mercredi 23 octobre, trois policiers municipaux et deux policiers nationaux ont sauvé de la noyade un automobiliste. Avec leurs collègues, ils ont aperçu, un homme d'une trentaine d'années coincé dans son monospace. "On a vu une main qui tapait sur la vitre", raconte-t-il alors que la voiture se trouve piégée par l'eau près d'une passerelle d'accès à l'autoroute, en plein centre-ville de Marseille.

La victime sauvée de la noyade

Immédiatement, les policiers se jettent à l'eau. "Tant qu'on arrive à progresser jusqu'au véhicule, on fait fi de tout ce qui nous ralentit, relate Nicolas, brigadier de la compagnie sécurité routière du Canet. Il oublie pendant quelques minutes "la lourdeur de l'équipement, la combinaison, les armes qui sont lourdes aussi à la ceinture".

Bien sûr, on a pris des risques, mais la victime a pu depuis retrouver sa famille. Et ça, c'est une chose qui compte pour nous. On n'a fait que notre métier.Nicolas

La victime n'a pas été blessée raconte Sébastien, policier municipal. "Il ne semblait pas réaliser et il nous a dit qu'il avait essayé de casser la vitre, mais qu'il n'avait pas réussi", raconte-t-il. L'automobiliste a été sauvé in extremis selon les forces de l'ordre car "un quart d'heure après le niveau de l'eau était monté au-dessus du toit du véhicule, c'était incroyable". Conscient du danger, Sébastien serait malgré tout prêt à recommencer "cent fois" s'il le fallait.

Les intempéries des derniers jours ont fait trois morts dans le sud de la France, selon le ministère de l'Intérieur. D'importants dégâts sont aussi à déplorer. Le trafic SNCF est également perturbé après les violentes pluies qui ont frappé l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, mardi et mercredi.