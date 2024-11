Neige, verglas… Les mesures de sécurité sont-elles toujours respectées ?

Un grave accident de la route dans le Val-de-Marne jeudi 21 novembre, interroge sur les mesures de sécurité et leur application par les autorités ou par les usagers.

Neige et verglas rendent les conditions de circulation très difficiles. Jeudi 21 novembre, jour de l’accident, il y avait des restrictions en Île-de-France mais à une condition : la vitesse maximale était réduite de 20 km/h pour tous les automobilistes sur les nationales et autoroutes de la région. La N118 à l’ouest de Paris était la seule route interdite aux poids lourds jusqu’à midi. En visite sur le terrain, le ministre des Transports a pointé du doigt le comportement de certains conducteurs : “Il y a manifestement un certain nombre d’automobilistes qui n’ont pas respecté un certain nombre de règles qui ont été prises pour leur sécurité.”, a déclaré le ministre.

Équipements obligatoires dans certaines régions

Des pneus adaptés sont obligatoires mais seulement dans certaines régions montagneuses. Six régions sont concernées par cette restriction où, dès le 1er novembre jusqu’à la fin du mois de mars, tous les véhicules doivent s’équiper de pneus d’hiver ou de chaînes.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.