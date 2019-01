VIDEO. Un à 5 cm en Ile-de-France, 5 à 10 cm du Limousin aux Ardennes, tempête dans les Pyrénées : où va tomber la neige mardi et mercredi ?

Il va neiger ! Mais à quel point ? Peut-on s'attendre beaucoup de neige mardi 22 janvier ? "Absolument, d'ailleurs de nombreuses régions attendaient la neige et il n'y en avait guère eu depuis le début de l'hiver. Et bien là, c'est une offensive du froid et de la neige : 1 à 5 cm sont attendus en Ile-de-France et sur les Hauts-de-France, 5 à 10 cm sur le Limousin jusqu'aux Ardennes", explique en plateau Fabienne Amiach, évoquant alors les prévisions météo pour mardi.

>> "C'est un front qui va circuler d'ouest en est" : entre 5 et 10 cm de neige attendus mardi sur une bonne partie de la France

"Mercredi, on attend une tempête de neige sur les Pyrénées, qui n'ont absolument pas connu de neige depuis le début de l'hiver. Un mètre de neige avec des vents à 100 km/h en rafale", poursuit la journaliste de France 3, qui précise que ce fameux mètre de neige devrait arriver en "quelques heures seulement". Et de prévenir : "Donc on surveille ces 48 heures !"

