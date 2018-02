Moscou : tempête de neige record

Des dizaines de chasse-neiges, alignés pour faire face à la plus forte tempête de neige jamais enregistrée par les services météo de la ville. En 24 heures, les Moscovites ont vu tomber 43 centimètres ; l'équivalent de 15 jours de neige en cette saison à Moscou (Russie). Déblayer les rues, c'est ce à quoi se sont affairés 70 000 employés de la mairie, ce dimanche 4 février au petit matin, avec des dizaines de dé-neigeuses.

150 vols ont été retardés et des dizaines annulés

Dans les aéroports de la ville, 150 vols ont été retardés et des dizaines annulés, faute de visibilité. Deux mille arbres sont tombés sur des infrastructures, comme ici, sur ce tramway. D'autres, sur des lignes électriques, causant des accidents et même un décès ce matin. Cinq autres personnes ont été blessées à cause des intempéries.

