Météo : un fort coup de vent attendu sur le nord de la France

Selon Météo France, le phénomène devrait débuter dimanche après-midi.

Le vent va souffler fort sur le nord de la France, dimanche 23 septembre. Le phénomène devrait débuter dans l'après-midi, selon Météo France, qui prévoit de violentes rafales. Celles-ci devraient atteindre 100 à 120 km/h des côtes normandes aux caps des Hauts-de-France et 80 à 90 km/h dans l'intérieur des terres du Bassin parisien aux Ardennes.

Dans la soirée et première partie de nuit, la zone de vent fort se propagera sur le Grand-Est. Des rafales atteignant voire dépassant les 100 km/h y sont probables, selon l'institut météorologique.

Dans un communiqué, la ville de Caen a annoncé qu’elle ferme ses parcs et jardins publics toute la journée de dimanche, en raison de ce coup de vent, rapporte France Bleu Normandie. Ces mesures sont prises en lien avec les autorités préfectorales. Les équipes de la ville et de la communauté urbaine veilleront à la sécurisation des sites et du domaine public.