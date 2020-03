Météo : six départements placés en vigilance orange "inondation"

Cette vigilance, qui concerne des départements du nord et de l'ouest du pays, est liée aux forts coefficients de marées couplés à des vents soutenus.

Météo France a placé jeudi 12 mars en vigilance orange "inondation" six départements du nord et de l'ouest, "dans un contexte de grandes marées". L'alerte commence jeudi, 12 heures, et se termine vendredi à 6 heures. Elle concerne la Charente-Maritime, la Gironde, l'Eure, le Pas-de-Calais, la Seine maritime et l'Eure.

Météo France décrit un "épisode de fortes vagues nécessitant une attention particulière en Manche notamment sur l'ouest du Pas-de-Calais". Jeudi matin, le temps se caractérise par un "vent de sud-ouest assez fort à fort sur la Bretagne et sur toute la Manche", selon le prévisionniste. "La mer est forte. Une houle de nord-ouest se propage jusqu'au fond du golfe de Gascogne".

Un risque d'inondations "sévères et rapides"

Selon Météo France, "les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières. Les vagues peuvent, quant à elles, endommager des infrastructures côtières par effet mécanique et provoquer des envahissements d'eau par projection. Ces deux phénomènes, lorsqu'ils sont simultanés, sont particulièrement destructeurs".

"En cette période de grandes marées (coefficient 115 jeudi matin, 111 jeudi soir), la conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues risque d'engendrer, au moment des pleines mers, des submersions par débordement sur les parties basses du littoral et des franchissements de paquets de mer sur les zones exposées. Il est à noter que les forts débits des cours d'eau peuvent occasionner par endroit des surélévations des niveaux marins déjà particulièrement importants".