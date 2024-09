Météo : sept départements du Sud-Ouest désormais placés en vigilance orange pour pluie-inondation ou crues

Météo-France place sept départements du sud-ouest de la France en vigilance orange, vendredi 6 septembre, pour pluie-inondation ou crues. Dans le détail, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Vienne sont placés en alerte orange pluie-inondation, tandis que les Landes sont en vigilance orange pour des risques de crues. Le département des Pyrénées-Atlantiques est placé en alerte orange pour pluie-inondation et crues. Cette vigilance débute en début de soirée vendredi, et doit rester en vigueur jusqu'à 15 heures samedi.

"Dans une masse d'air chaude et humide remontant de sud, un axe pluvio-orageux peu mobile concerne le sud-ouest jusqu'à demain début d'après-midi", prévient Météo-France, ajoutant que "sur le sud des Hautes-Pyrénées, il est déjà tombé 20 à 40, localement 70 mm", et que "l'épisode pluvio-orageux a déjà donné des cumuls de 40 à 70 mm sur l'ouest des Pyrénées-Atlantiques, très localement 100 mm".

D'après l'organisme, "on attend ainsi, sur la majeure partie des départements de la Dordogne et du Limousin, 50 à 80 mm, et pouvant même atteindre ou localement dépasser les 100 mm". "Sur les Pyrénées-Atlantiques, les pluies orageuses à venir, de l'ordre de 50 à 80, localement 100 à 120 mm, concernent surtout l'est du département". Dans le département des Hautes-Pyrénées, "les précipitations prennent un aspect orageux localement marqué en montagne ce vendredi soir jusqu'à samedi matin. On attend des cumuls supplémentaires de 40 à 60, localement 130 mm sur la partie frontalière espagnole, prévient encore Météo-France. Sur l'ensemble de l'épisode débuté ce vendredi matin, les cumuls atteignent souvent 70 à 100 mm sur le sud des Hautes-Pyrénées, localement 150 à 200 mm sur la partie frontalière espagnole."