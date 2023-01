Météo : que sont les rivières atmosphériques qui ravagent la Californie ?

Aux États-Unis, la Californie est touchée par le phénomène des rivières atmosphériques qui provoquent des pluies diluviennes et des inondations.

À Ojai (Californie), aux États-Unis, une route a été coupée, emportée par un courant. Dans cette ville, des cours d'eau se forment, provoquant des éboulements et des glissements de terrain. La Californie subit une rivière atmosphérique. Entre une masse d'air froid et une masse d'air chaud, un corridor d'air chaud de 100 km à 400 km se forme. En deux semaines, il est tombé l'équivalent de six mois de précipitation. Les maisons sont à moitié immergées.

Le réchauffement climatique pourrait intensifier le phénomène

Ce tunnel de vapeur d'eau très dense est alimenté par l'évaporation de l'océan. Lorsqu'il touche le continent plus froid, il relâche toute son eau soudainement. Ce phénomène rare pourrait s'intensifier avec le réchauffement climatique. "Chaque fois que l'atmosphère se réchauffe de 1° C, elle peut contenir 7 % en plus de vapeur d'eau", explique Françoise Vimeux, climatologue à l'institut de recherche pour le développement. Un phénomène similaire a touché la Bretagne en décembre 2022.