Météo : les dix premiers jours de janvier les plus froids depuis 11 ans en France

Avec une température moyenne de 2°C, la France vient de vivre ses dix premiers jours de janvier les plus froids depuis 11 ans. Il a fait particulièrement froid lundi 11 janvier, dans la matinée, à la frontière franco-suisse, au fond des vallées jurassiennes, dans le département du Doubs : - 21°C à Mouthe, -17,6 à Maîche et -16°C à Pontarlier. Il a également fait froid à Aurillac (-11,6°C), Nevers (-8,6°C), Clermont-Ferrand (-7,1°C) et Tarbes (-6,6°C).

Trois à cinq degrés de plus dès mardi

Il n'est toutefois pas question de vague de froid. Les températures ne sont pas assez extrêmes. Pour une première décade de janvier, on reste d'ailleurs loin des valeurs de 2009 (température moyenne de -0,3°C) et 2010 (+0,1°C), et à des années-lumières de 1985 (-3,9°C).

Après ce début d'année froid, un redoux s'amorce dès lundi après-midi avec la progression d'un air doux et océanique par le nord-ouest qui va produire des neiges et pluies gelantes à basse altitude sur le nord-est (Vosges, Jura) et sur les Alpes. Mardi après-midi, la France va gagner trois à cinq degrés pour repasser au-dessus du niveaux de saison sur un quart nord-ouest. Mercredi, il n'y aura plus de gelées en plaine.