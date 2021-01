Météo : les départements de la Loire et du Rhône placés en vigilance orange pour vents violents

C'est dans l'après-midi et la soirée ce mercredi que l'épisode venteux s'annonce particulièrement fort, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km/h.

Des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km/h. C'est ce que prévoit Météo France, qui a placé mercredi 20 janvier les départements de la Loire et du Rhône en vigilance orange pour vents violents. Très tôt ce mercredi, le vent de sud commence à se mettre en place pour atteindre, par exemple, les 62 km/h à Bron, dans la métropole lyonnaise.

Dans la journée, ce sont des rafales à plus de 100km/h qui sont attendues tout particulièrement sur le sud des deux départements. Plus précisément, c'est dans l'après-midi et la soirée que l'épisode venteux s'annonce particulièrement fort selon Météo France, avec des valeurs de vent en rafales de "100 à 110, parfois 120 km/h". L'épisode venteux devrai se calmer "sensiblement en première partie de nuit", toujours selon Météo France.