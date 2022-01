Météo : le Var placé en vigilance orange aux vents violents, le littoral du Nord toujours en vigilance orange vagues-submersion

Le département du Var a été placé en vigilance orange aux vents violents, selon le bulletin de Météo France publié lundi 31 janvier. Le littoral du département du Nord reste en vigilance orange aux vagues-submersion.

Dans le Var, des rafales de vent pouvant aller de 90 à 130 km/h sont attendues entre 14 heures et 22 heures, en raison d'un fort mistral. "Les secteurs les plus concernés sont autour de la Sainte-Baume, des monts toulonnais, des Maures, sur le haut Var et en pays de Fayence. La zone littorale depuis Saint-Cyr jusqu'à Sainte-Maxime pourrait connaître des rafales temporairement de 100 à 120 km/h. Ce vent tempétueux régressera assez vite en soirée par l'est du département", ajoute l'organisme de prévisions météo.

Dans le Nord, un "déferlement de fortes vagues" risque de toucher le littoral entre 10 heures et 15 heures, du fait de la tempête Corrie qui se propage en mer du Nord en se dirigeant vers l'Allemagne et "renforce les vents nord-ouest". Le vent ajouté à la "surélévation de niveau marin" risque "d'engendrer des submersions marines sur les zones exposées".