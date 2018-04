Météo : le Var et les Alpes-Maritimes placés en vigilance orange aux orages, à la pluie et aux inondations

L'alerte de Météo France est valable de mercredi après-midi à jeudi soir.

Météo France place, mercredi 11 avril, les départements du Var et des Alpes-Maritimes en vigilance orange aux orages, à la pluie et aux inondations. L'alerte est valable de 16 heures, mercredi, jusqu'à 20 heures, jeudi soir. "Ce mercredi soir, les pluies sur le Var et les Alpes-Maritimes vont se renforcer et devenir orageuses avec des orages ponctuellement forts, parfois accompagnés de chute de grêle et de chutes de neige au-dessus de 1000 mètres", précisent les prévisionnistes.

"Après une accalmie temporaire en deuxième partie de nuit, la situation se dégradera à nouveau rapidement en fin de nuit de mercredi à jeudi", poursuit Météo France. "Tout au long de la journée de jeudi et jusqu'en soirée, des fortes pluies orageuses" vont toucher "une grande partie de ces départements". "Les cumuls de pluie attendus pour l'ensemble de cette aggravation sont de 100 à 140 mm, et jusqu'à 200 mm dans l'est varois et l'arrière-pays des Alpes-Maritimes sur l'ensemble de l'épisode." Météo France recommande aux automibilistes d'être vigilants et d'éviter, si possible, le réseau secondaire.