Météo : la Loire et le Rhône placés en vigilance orange aux "vents violents"

Attention aux bourrasques. La Loire et le Rhône sont placés en vigilance orange aux vents violents, mercredi 6 mars. D'après le bulletin de Météo France, ces rafales vont perdurer jusqu'à la fin de la journée.

Des vents pouvant aller jusqu'à 120 km/h

"Le vent de sud s'est déjà levé au cours de la nuit passée", relève l'institut météorologique, qui signale des vents allant jusqu'à 62 km/h à Bron, dans la métropole de Lyon, et 70 km/h à Brindas (Rhône). "Le vent de sud va se renforcer au cours de la matinée et soufflera violemment" dans l'après-midi et dans la soirée "avant l'arrivée des pluies", continue Météo France. L'institut appelle à une "vigilance particulière", notamment le sud des deux départements, où les vents pourront aller jusqu'à 90 km/h, voire 110 ou 120 km/h, en rafales sont attendus.