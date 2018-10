DIRECT. Météo : la Corse placée en vigilance rouge pour des vents violents, 28 départements concernés par des vigilances

Ce qu'il faut savoir

C'est l'hiver avant l'heure. Météo France place 28 départements en alerte orange à la neige, à la pluie ou au verglas. Par ailleurs, la Corse est placée en vigilance rouge par Météo France en raison des vents violents.

Vingt-huit départements en vigilance. Sont concernés par la vigilance orange à la neige et au verglas : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne, le Tarn et l'Yonne. Deux départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation : les Alpes-Maritimes et le Var. Et les deux départements corses sont en vigilance rouge en raison des vents violents. Ils ont aussi été placés en vigilance orange pour orages, neige-verglas et des risques de pluie-inondation et de vagues-submersion.

Une "tempête exceptionnelle" sur la Corse. Dans son dernier bulletin, Météo France indique que la vigilance rouge a été émise en raison d'une "violente tempête d'une ampleur exceptionnelle". Avec le passage de la dépression Adrian, des vents de plus 160 km/h ont été mesurés, essentiellement au niveau du cap Corse. "Des dégâts très importants sont à attendre" sur l'île, indique Météo France, qui invite les habitants à rester chez eux et à "éviter toute activité extérieure."

Des chutes de neige sur de nombreux départements. "La neige tombera fort sur la Haute-Loire, la Lozère, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, la Corrèze et la Creuse et ce, jusqu'à mardi matin, prévient Météo France. Dans la nuit de lundi à mardi, les chutes de neige gagnent Rhône-Alpes, la Bourgogne, l'est du Centre, la Champagne, les Ardennes", poursuit l'institut météorologique. Et Météo France met en garde : "En raison de la précocité de l'événement qui arrive après une période douce et sèche, sur des arbres qui ont encore leurs feuilles, attentions aux dégâts supplémentaires résultant de cette situation fortement neigeuse."