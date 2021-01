Météo : La Corse, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange pour des risques de vents violents

La Haute-Corse est également placée en vigilance orange pour des risques d'orages, et la Corse-du-Sud pour des risques d'orages et de submersions.

Quatre départements en vigilance orange. Météo France a placé les deux départements de la Corse, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sous vigilance orange pour des risques de vents violents, vendredi 22 janvier. "Les rafales attendues sont de l'ordre de 100 à 120 km/h sur la côte et 90 à 100 km/h dans l'intérieur des terres. Le pic des rafales est attendu en début de matinée de ce vendredi", a indiqué le prévisionniste, concernant les deux départements du sud-ouest. Ces bourrasques dureront "jusqu'à au moins 14 heures" précise Météo France. Concernant la Corse, le phénomène débutera plus tard dans la journée.

Du côté de la Corse, ce ne sont pas seulement les vents violents qui nécessitent une gilance orange, mais également les risques d'orages et de submersions. En cause, une forte tempête hivernale, qui va provoquer des orages et des rafales de vent cet après-midi sur la Corse, jusqu'à 120 km/h par endroit avec de la pluie et même de la grêle.