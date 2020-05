Météo France place cinq départements du Sud-Ouest en alerte orange "pluie-inondation"

Il s'agit du Gers, de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Météo France a placé, samedi 9 mai, cinq départements du Sud-Ouest en vigilance orange en raison des risques de fortes précipitations et d'inondations. Il s'agit du Gers, de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Le début de l'évènement est prévu dimanche à 14 heures et la fin est prévue "au plus tôt" lundi à 7 heures.

L'institut de prévisions évoque une "nette dégradation du temps débutant ce dimanche, notamment dans le Sud-Ouest où les cumuls attendus entre dimanche et lundi sont particulièrement élevés". "C'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur domaine géographique assez étendu qui font de cet événement un événement exceptionnel", poursuit Météo France. "Les quantités prévues en 48 heures pourraient ainsi avoisiner par endroits les valeurs centenales."

Concrètement, Météo France anticipe "l'équivalent de 1 à 2 mois de précipitations en 48 heures", et une chute brutale des températures dès lundi.