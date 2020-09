Météo : les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange aux pluies et aux inondations

L'épisode devrait débuter vendredi aux aurores, vers 6 heures du matin, et se poursuivre toute la journée. Un très fort cumul de pluie est attendu.

Les Pyrénées-Atlantiques ont été placées en vigilance orange pluie-inondation par Météo France, dans le dernier bulletin publié jeudi 24 septembre à 16 heures. Le début de l'épisode météorologique est attendu vendredi à 6 heures et doit durer jusqu'à vendredi minuit.

Une perturbation va venir "se bloquer sur les Pyrénées occidentales en cours de nuit, suivie de fortes et fréquentes averses parfois orageuses", explique l'agence métérologique. Des pluies abondantes sont attendues en plaine et basse montagne, avec même "un épisode de neige précoce pour la saison (limite pluie-neige s'abaissant vers 1 500 m, voire 1 300 m sous les averses les plus fortes)".

Sur la journée, les cumuls de pluie devraient atteindre de 40 à 60 mm en plaine et aller jusqu'à 70 à 100 mm sur le relief (sous forme de neige en moyenne et haute montagne). "Cet épisode s'accompagne de très fortes rafales de vent, aussi bien sur la partie côtière qu'en montagne", précise encore Météo France.