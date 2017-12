Météo : pluies verglaçantes, neige, fortes rafales de vent... Avis de tempête sur "une grande partie du pays"

Attention si vous vous comptez vous déplacer dimanche 10 et lundi 11 décembre. Sans pouvoir pour le moment estimer avec précision ni l'intensité des vents attendus ni les régions qui seront les plus touchées, Météo France a décidé de prévenir, dès samedi matin sur son site internet, de l'arrivée en France dimanche et lundi d'épisodes "très perturbés", pouvant évoluer en tempête "sur une grande partie du pays". Une précaution plutôt rare.

Dimanche, des pluies et de fortes rafales de vent attendues

"Dimanche 10 décembre, des pluies et des rafales de vent concerneront la plupart des régions, seul le Sud-Est sera à l'écart des vents forts", indique Météo France. Des neiges et pluies verglaçantes seront observées sur le nord et l’est du pays, avant l’arrivée des pluies." La station météorologique annonce également "qu'il neigera abondamment sur les Alpes".

"Une dépression très creuse se dessine, avec des pressions très basses sous les 960 hectopascals, des valeurs très rares, comparables à celles des tempêtes de décembre 1999, explique au Parisien Frédéric Decker, météorologue du site Meteo.org. Mais heureusement, la configuration du jet-stream n'est pas la même et nous ne devrions pas connaître de vents de cette violence."

Lundi, " des vents forts soufflant possiblement en tempête"

"Lundi, le risque de tempête associé à la dépression (...) faiblit, mais on conservera un temps très agité avec pluie et vents très forts, de 90 à 100 km/h dans l’intérieur des terres", indique Météo France. Là encore, "de forts cumuls de neige sont attendus sur les Alpes, sous forme de pluie sur la région PACA".

"Un épisode de vagues et submersion assez remarquable concernera le pourtour méditerranéen", met encore en garde le site météo.

Mardi, un risque maximal d'avalanche

La chaîne météo met elle en garde contre "un risque maximal d'avalanche". "Mardi prochain, il y aura énormément de neige en montagne", explique le site.

La semaine prochaine sera très agitée avec des #pluies, des coups de vent de vent et des chutes de #neige abondantes en #montagne. Bref, du mauvais temps hivernal. https://t.co/di5KbxAKEw pic.twitter.com/R6r20xIU0b — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 9 décembre 2017

"Le risque d'avalanche déjà élevé ce week-end pourrait devenir maximal en milieu de semaine prochaine sur certains massifs des Alpes et des Pyrénées", prévoit la chaîne météo.