Météo : cinq départements du nord-est de la France sont placés en vigilance orange en raison des risques d'inondations

Cette zone du pays est touchée par de fortes précipitations, avec des possibles crues, lundi.

Cinq départements du nord-est de la France sont placés en vigilance orange en raison des risques d'inondations et de crues, lundi 3 février. Il s'agit des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle et du Bas-Rhin. L'alerte avalanches est levée, en revanche, pour la Savoie et la Haute-Savoie.