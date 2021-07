Météo : cinq départements de l'est de la France placés en vigilance orange pour "pluie-inondation"

Attention si vous vous déplacez dans l'est de la France. Cinq départements ont été placés en vigilance orange pour "pluie-inondation" lundi 12 juillet, annonce Météo France. Il s'agit du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort. De fortes pluies sont attendues aux alentours de 22 heures lundi soir et s'achever mardi à la mi-journée, précise l'institut, un événement "inhabituel pour la saison".

Ces précipitations soutenues vont toucher un "domaine géographique assez étendu" et c'est ce qui suscite l'inquiétude. "Sur la totalité de l'épisode, on attend souvent 40 à 70 mm [de pluie], dont 30 à 50 mm en moins de 12 heures", explique Météo France.