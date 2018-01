DIRECT. Météo : 19 départements en alerte orange, dont 15 pour risques de crues dans les bassins de la Seine, du Doubs et de la Saône

Ce qu'il faut savoir

Pas de répit sur le front des inondations : la Seine, renforcée par ses affluents, continue de monter à Paris, tandis qu'une partie de la banlieue parisienne a les pieds dans l'eau. Jeudi 25 janvier, 19 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France, dont 15 pour risques de crues et inondations et quatre pour risques de neige et verglas, alors que de nouvelles pluies pourraient ralentir la décrue dans les différentes régions touchées du pays.

Autour du bassin de la Seine, du Doubs et de la Saône, les 15 départements concernés par les risques de crues et inondations sont l'Aube, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Saône-et-Loire Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne , les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal sont pour leur part en alerte neige et verglas.

Une nouvelle perturbation. Dans la soirée de mercredi, une nouvelle perturbation a abordé le nord-ouest du pays. Les pluies associées devaient être faibles dans un premier temps, pour ensuite se renforcer jeudi en traversant le pays et en progressant vers le sud-est. Ce nouvel épisode pourrait venir contrarier les décrues amorcées et éventuellement faire repartir à la hausse les niveaux de certains cours d'eau, selon Vigicrues.

La Seine à la hausse. Une nouvelle portion de la Seine est passée en vigilance orange et Vigicrues souligne que "les niveaux de la Seine à Paris resteront orientés à la hausse jusqu'à ce week-end" où on attend un niveau maximum comparable à celui atteint lors de la crue de juin 2016 (6,10 m), peut-être un petit peu au-dessus (6,20 m). Mais toujours très loin de la crue historique de 1910 (8,63 m).

Le RER C fermé à Paris. Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris, fermé depuis mercredi, le restera au moins jusqu'au 31 janvier inclus en raison de la crue de la Seine, a annoncé la SNCF. Des spécialistes ont dû fermer les baies de ventilation de son tunnel pour le protéger de la montée des eaux. Les gares de Paris intra muros du RER C - Saint-Michel Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy, et Boulainvilliers - resteront fermées pour une semaine encore.