VIDEO. Martinique : la tempête Dorian a provoqué de fortes inondations

La tempête Dorian frappe les Antilles. Il se dirige vers Porto Rico et la République dominicaine mercredi 28 août, après avoir frappé la Martinique mardi. Les pluies diluviennes ont provoqué d'importantes inondations, principalement dans le sud de l'île. Plusieurs images montrent la violence des eaux, notamment un mur qui s'effondre sous la pression ou un bus piégé par la soudaine montée des eaux. Plus loin, une route s'est même effondrée.

"Ça devient usant"

En effet, des rivières sont sorties de leur lit et ont pénétré les maisons et les commerces. "En deux heures, l'eau est arrivée très vite, on n'a jamais connu un tel débordement", témoigne une Martiniquaise. Certains sont en colère, car les inondations sont régulières et ils réclament des mesures. "Je suis commerçante depuis 30 ans, ça devient usant. Il faudrait qu'il y ait du travail en amont, comme le dragage des rivières", demande une commerçante.

