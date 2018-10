Marseille : il sauve une automobiliste de la noyade en rentrant de soirée

La conductrice était coincée dans sa voiture, prise au piège par une inondation sur l'autoroute A7 à hauteur de Marseille. Le jeune homme est allé la secourir sans hésiter.

Il n'a pas réfléchi à agir en héros et pourtant, il a peut-être évité le pire à une femme en détresse. Un jeune homme de 24 ans a sauvé une automobiliste de la noyade, dimanche 7 octobre, à Marseille, selon les informations de France Bleu Provence. Alors qu'il rentrait d'une soirée avec ses cousins, Denis Bikiny n'a pas hésité à se mouiller pour secourir une femme prise au piège dans sa voiture à cause d'une inondation, à la sortie de l'autoroute A7.

Il raconte, au micro de France Bleu Provence, que des personnes "criaient qu'une femme était coincée dans son véhicule. J'ai pas réfléchi et j'ai sauté dans l'eau pour l'aider. C'est allé très vite, il y avait beaucoup de courant". Malgré tout, le jeune homme se souvient s'être aidé de ses pieds pour ouvrir la portière arrière et extirper la conductrice.

L'automobiliste de 44 ans est saine et sauve. Elle et son sauveur ont même dîné ensemble trois jours plus tard.