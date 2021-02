Lot-et-Garonne en alerte rouge : pas "d'accidents graves ou de décès", la décrue de la Garonne "est amorcée", indique la préfecture

Jean-Philippe Dargent, directeur de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, a confirmé jeudi 3 février sur franceinfo que le décrue de la Garonne "est amorcée" depuis "quelques heures à peine" alors que le département reste placé en vigilance rouge pour des risques importants de crues de la Garonne dans le secteur de Marmande. 17 autres départements étaient toujours placés en vigilance orange pour crues et inondations jeudi matin. "La décrue est entamée depuis quelques heures à peine. Le pic de crue a été atteint aux alentours de minuit, à 10 mètres 20, et la décrue s’est amorcée, mais sur un rythme qui sera relativement lent", a-t-il indiqué.

"On est dans une crue qui est la plus importante depuis 40 ans" dans le Lot-et-Garonne, a commenté de son côté Alix Roumagnac, président de la société Predict, filiale "risques" de Météo France.

"Depuis cette nuit, on est au pic de la crue avec des hauteurs de plus de 10 mètres, avec un peu plus de 6 000 mètres cubes par seconde." Alix Roumagnac, président de la société Predict, filiale "risques" de Météo France à franceinfo

"Des digues qui ont été signalées par les communes avec lesquelles on travaille cèdent donc des gens ont été mis en sécurité", a ajouté Alix Roumagnac.

Les communes les plus touchées sont Marmande, Tonneins et Port-Sainte-Marie. La Garonne et les différents cours d'eau sont sortis de leur lit et ont immergé des terres, des villages et des habitations : "Il est trop tôt pour faire le bilan complet des dégâts. Mais à ce stade, nous n'avons que des dégâts à caractère matériel. Nous n'avons pas à regretter d'accidents graves ou de décès", a annoncé Jean-Philippe Dargent.

Des routes toujours coupées

Á Port-Sainte-Marie une digue fragilisée est sous surveillance : "Effectivement, ce sont des fragilités qui sont liées à l'intervention d'animaux nuisibles qui font leur terriers et donc, lors de crues, cela peut effectivement fragiliser ce type d'installations. Elles sont donc sous surveillance. Il n'y a pas eu de rupture constatée à cette heure et les populations qui sont concernées aux alentours de cette digue ont été préalertés de la situation. Certaines personnes ont d'ailleurs pu bénéficier d'un logement offert par la mairie", a indiqué le directeur de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne.

Quatre-vingt-dix personnes ont été évacuées au total, précise-t-il. L’accès à Marmande reste "extrêmement difficile" par le sud : "Les routes sont toujours coupées. La ville ne peut être rejointe que par un détour assez important qui peut être fait par le Nord. Il n'y aura pas d'amélioration de ces liaisons d’ici cet après-midi dans le meilleur des cas", a-t-il averti.

Pas de retour à la normale avant quelques jours

Même si Météo France prévoit une accalmie dans le ciel jeudi, il ne faut pas s’attendre à une amélioration rapide de la situation : "L’eau qui est tombée depuis des jours, voire des semaines, sur cette zone est en train de descendre des bassins versants. On est sur une crue de volume c’est-à-dire, qu'il a plu un peu partout sur les Pyrénées, sur le Massif central. Donc, il y a énormément de volumes. On ne va pas être sur un pic très pointu. C'est plutôt un plateau, donc il faut s'attendre à ce que ces débordements et ces crues durent dans le temps", a prévenu Alix Roumagnac.

Selon lui, il faudra "plusieurs jours" avant de retrouver une situation normale. Météo France prévoit de nouvelles précipitations en fin de semaine : "Sans pluie nouvelle, ça va prendre plusieurs jours, si les pluies viennent se rajouter, ça va ralentir la décrue. Donc il va falloir beaucoup de patience dans ce secteur", a-t-il indiqué.