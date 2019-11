Les Landes placées en vigilance orange pour inondation et crue

Le département avait déjà fait l'objet d'une vigilance orange entre samedi après-midi et dimanche matin.

Météo France a placé, lundi 18 novembre, le département des Landes en vigilance orange pour inondation et crue, en raison d'un "risque de crue génératrice de débordements importants" pour l'Adour. "La perturbation qui s'est abattue à nouveau sur le bassin samedi, prolongé par un régime d'averses dans la journée de dimanche, a réactivé les niveaux sur l'Adour moyen", précise Vigicrues dans son bulletin. "Ces débordements seront plus généralisés et dommageables dans le secteur de Dax mardi dans la matinée", ajoute le service d'information sur les crues.

Le département avait déjà fait l'objet d'une vigilance orange entre samedi après-midi et dimanche matin. L'alerte concernait le bassin de la rivière Midouze, situé sur les Landes et le Gers. Lundi matin, le corps d'une femme a été découvert dans la Midouze à Mont-de-Marsan (Landes), rapporte France Bleu Gascogne, au niveau d'un pont entièrement recouvert par l'eau.

Le mois de novembre est exceptionnellement pluvieux dans le sud de l'Aquitaine avec des cumuls inédits depuis le début des mesures de la pluviométrie rapportent Météo France et La Chaîne météo. "La station de Dax (Landes) enregistre pour la première fois un cumul de précipitations mensuel dépassant la barre des 400 mm", en à peine 16 jours. Cette station bat son record du "mois le plus pluvieux tous mois confondus" depuis les premières mesures en 1958. Un taux bien supérieur à la normale, fixée à 145,7 mm de pluie en novembre, comme l'indique aussi France 3 Nouvelle-Aquitaine.