Les établissements scolaires des Alpes-Maritimes seront fermés jeudi en raison des pluies et des orages

Les Alpes-Maritimes sont placées en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages" jeudi 17 octobre, par Météo France à partir de 13 heures. Le préfet annonce, mercredi soir dans un communiqué, la fermeture des crèches (à l'exception des crèches hospitalières), écoles maternelles, écoles primaires, collèges et lycées (BTS inclus) jeudi toute la journée.

Des cumuls de pluie de 20 à 100 millimètres sont attendus dans la journée jeudi. Avec la saturation des sols en eau, il existe un risque significatif de débordements des cours d'eau dans l'ouest du département.

Pour jeudi, l'épisode cévenol qui donne d'importants cumuls de pluie va se poursuivre. Neuf départements sont en vigilance orange. En plus des Alpes-Maritimes, la Lozère, l'Ardèche et le Gard, les Pyrénées-Atlantiques, la Corrèze, le Lot, l'Aveyron et le Tarn sont concernés par des vigilances pluie-inondation, orages (pour la Lozère et les Alpes-Maritimes) et crues (pour le Gard et l'Ardèche).