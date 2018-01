Les douze tweets sur la crue de la Seine qui nous ont fait rire

La crue du fleuve pourrait atteindre, à Paris, le même niveau que celui de juin 2016. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'amusent de la situation en détournant des clichés.

Il y a les photos sérieuses, informatives et celles plus drôles qui amusent les internautes. Alors que le niveau de la Seine ne cesse d'augmenter, et pourrait atteindre les 6,20 mètres à Paris samedi, les habitants rivalisent d'imagination. Il faut dire que les images se prêtent au détournement. Un Code de la route pour péniches, un Zouave qui prend la poudre d'escampette, le retour de François Hollande... Franceinfo a sélectionné les tweets qui nous ont fait sourire.

Quand "Nessie" refait son apparition à Paris

Qui a dit que le monstre du Loch Ness n'était visible qu'en Ecosse ? Comme lors de la précédente crue, "Nessie" a décidé de faire un tour en France et visiter Paris. Un internaute a eu la chance de pouvoir le photographier.

Quand le Zouave du pont de l'Alma prend l'eau

C'est un repère pour les Parisiens en cas de crue. Le Zouave du pont de l'Alma, qui sert de jauge aux habitants de la capitale pour évaluer l'ampleur des crues, a de l'eau jusqu'aux genoux. Sur son compte Twitter (parodique), il nous fait profiter de sa situation.

Oui : glou glou glou https://t.co/LB0UhnVnLE — Zouave de l'Alma (@zouavealma) 24 janvier 2018

En tout cas, certains ne veulent pas rater sa noyade...

Dans un café près de l’Alma, deux octogénaires ; « Je fais un détour par le pont, je veux voir le #Zouave ! Tant pis pour mon hernie discale. » @zouavealma #crue #seine — Tatiana de Rosnay (@tatianaderosnay) 24 janvier 2018

A en juger ce tweet d'un dessinateur, le Zouave, fatigué de l'humidité, a même demandé aux secours de l'évacuer.

Quand Paris n'a rien à envier à New York

Notre petite statue de la Liberté rejoint sa grande sœur new-yorkaise. Désormais, il faudra aussi un bateau pour l'atteindre.

#CrueSeine : #Paris n’a plus rien à envier à #NewYork ; il faut un bateau pour se rendre à la statue de la liberté... et on peut y voir la mer. #Inondation pic.twitter.com/J3gVki1Y3u — Alban Mikoczy (@AlbanMikoczy) 24 janvier 2018

Quand certains pointent du doigt Anne Hidalgo

Sa politique sur les voitures à Paris déclenche souvent l'ire de l'opposition parisienne. Mais, la maire de la capitale serait-elle aussi responsable de la crue à Paris ? A en croire certains, oui.

Quand même les péniches ont leur Code de la route

Les panneaux de signalisation ont eux aussi les pieds dans l'eau ? Pas de panique ! Ils peuvent aussi servir pour les bateaux et les péniches.

Les panneaux de signalisation, très utiles pour rejoindre sa péniche ! #CrueSeine pic.twitter.com/IGllSdMxzt — Pierre Tremblay (@tremblay_p) 24 janvier 2018

Quand François Hollande n'est jamais loin

On a souvent moqué sa présidence très pluvieuse. A l'occasion de la crue de la Seine, voici François Hollande qui refait son apparition sous les traits d'un dessinateur.

Quand les Parisiens exagèrent

Elle aussi prend l'eau et sérieusement. Cette photo publiée par un internaute ne laisse plus apparaître qu'un tout petit bout de notre tour Eiffel national. Vous avez dit fake news ?

J'ai un doute sur l'authenticité d'une photo trouvée sur Twitter au sujet de la #crue de la #Seine à #Paris ...#FakeNews ou pas ... Je doute toujours



Vérifiez avant de partager pic.twitter.com/2w0i3WUVtd — THEVELEIN Adrien (@adrienthevelein) 24 janvier 2018

Si le Parisien sera bientôt totalement immergé, une chose est sûre : il sera imperturbable et continuera la lecture de son journal, croit savoir cet internaute.

Quand il valait mieux investir dans la Seine que dans le Bitcoin

Le Bitcoin plonge ? Pas de quoi s'inquiéter, le cours de la Seine sera bientôt plus élevé. Avis aux investisseurs !

Quand on s'imagine sur une plage bretonne

Après la crue, bientôt la décrue. Quand le niveau d'eau aura baissé, certains se voient déjà aller à la pêche aux crabes. Et pourquoi pas ?