Le Royaume-Uni à l'épreuve de la tempête Emma

"Ce matin à Cardiff, c'est encore le calme avant la tempête", déclare Loic de la Mornais. Pour notre correspondant présent au Pays de Galles, il est seulement question de "quelques heures" avant que les premiers flocons ne soient attendus vers 9 ou 10 heures, ce jeudi 1er mars. "Juste après, ce sera une tempête massive, ici à Cardiff, comme le Pays de Galles n'en a jamais connu depuis 30 ans", explique-t-il.

Situation critique sur la façade ouest britannique

"Imaginez des chutes de neige entre trente et cinquante centimètres, ce qui reste rarissime ici", poursuit notre correspondant. Avant d'ajouter : des vents violents à plus de 120 km/heure et des températures qui vont déscendres jusqu'à -15° sont attendus pour ce jeudi." Une situation critique qui a contraint toutes les écoles de fermer leurs portes, à l'image de toute la façade ouest de la Grande-Bretagne, notamment en Écosse, qui devrait être sévèrement touchée.

