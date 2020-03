Le Pas-de-Calais reste en vigilance orange aux crues jusqu'à dimanche

Dans ce département, l'alerte dure depuis mardi. Elle est liée aux forts coéfficients de marée.

Météo France a levé son alerte dans tous les départements, sauf un. Le Pas-de-Calais reste placé en vigilance orange "inondations" et "crues", samedi 14 mars, et ce jusqu'à 6h du matin dimanche. Une vigilance orange qui dure depuis mardi dans le département.

C'est la Canche, un fleuve long de 100 kilomètres traversant notamment Le Touquet, qui est en crue, une crue "importante pour la saison" explique le service gouvernemental Vigicrues. Son niveau est cependant "en légère décroissance" depuis jeudi.

La vigilance orange avait initialement été mise en place en raison de la période des grandes marées, et de la conjugaison de coefficients importants et de fortes vagues sur le littoral. Vigicrues faisait état, vendredi soir, d'une "accalmie météorologique" et de marées moins importantes, ce qui doit entraîner un retour à la normale.