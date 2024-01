Le Nord et le Pas-de-Calais maintenus en vigilance orange aux crues

Le Pas-de-Calais et le Nord restent en vigilance orange aux crues pour la Lys (en aval) et la Canche, lundi 8 janvier, rapporte Météo-France. Pour la Canche, "des débordements importants peuvent encore être observés dans le secteur de Brimeux", écrit Vigicrues dans son bulletin de 6 heures, lundi. "Sur la plaine de la Lys, les niveaux ont monté avec la propagation depuis la Lys amont et restent haut. La décrue est en cours sur le tronçon, précise l'organisme. Des débordements généralisés sont encore observés dans le secteur de Saint-Venant et à Merville."

L'Aa, qui avait atteint le niveau rouge la semaine précédente, est repassée en jaune dimanche. Pour ce cours d'eau, "la décrue est en cours, favorisée par le retour d'un temps plus sec à partir de ce dimanche", écrivait le réseau Vigicrues dimanche.

Seize établissements scolaires du Pas-de-Calais, touchés par les inondations records des derniers jours, resteront fermés lundi, a annoncé la préfecture. Selon le dernier bilan de la préfecture, 195 communes et 2 084 habitations ont été touchées par ce nouvel épisode de crues, qui a entraîné l'évacuation de 743 personnes.