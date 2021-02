DIRECT. Le Lot-et-Garonne placé en vigilance rouge "inondations" et "crues", 19 autres départements toujours en alerte orange

"Le Gouvernement a décidé de former un recours contre la décision du tribunal administratif de Cayenne en date du 24 décembre 2020, qui enjoignait l'Etat de prolonger sous six mois les concessions de la Compagnie Montagne d'Or en Guyane et d'en fixer la durée", selon le texte signé par les ministres de la Transition écologique Barbara Pompili, des Outre-mer Sébastien Lecornu et la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.