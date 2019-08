Le département de l'Ariège placé en vigilance orange pour pluie-inondation

Il pourrait tomber 50 à 80 mm de pluie sur le relief pyrénéen en seulement quelques heures.

De fortes précipitations sont attendues sur les Pyrénées dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 août, indique Météo France, qui a placé le département de l'Ariège en vigilance orange pour pluie-inondation. L'alerte prend effet à partir de minuit, tandis que la fin de l'événement pluvieux est prévu pour mardi 16 heures.

Lundi soir, des averses gagneront les Pyrénées en provenance du nord de l'Espagne, et présenteront un caractère orageux sur les crêtes. Ces averses se généraliseront progressivement à toute la chaîne et au Piémont. A partir du milieu de la nuit, elles s'intensifieront particulièrement des Hautes-Pyrénées au Luchonais et se décaleront vers la Haute-Ariège.

Les intensités attendues sont de l'ordre de 5 à 10 millimètres par heure sur les contreforts et de 10 à 15 mm/h sur la chaîne, parfois pendant plusieurs heures. C'est en Ariège que l'on attend les plus forts cumuls : d'ici à mardi après-midi, il pourrait ainsi tomber 50 à 80 mm, voire 100 mm sur la crête frontalière. Les départements pyrénéens de l'Ouest (Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne) sont quant à eux placés en vigilance jaune pour les orages et les fortes précipitations, avec des cumuls potentiellement importants.