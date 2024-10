Le coût des dégâts provoqués par les inondations des 17 et 18 octobre évalué entre 350 et 420 millions d'euros

Le coût des inondations des jeudi 17 et vendredi 18 octobre dans le Centre-Est, le Sud-Est et l'Ile-de-France a été évalué, mercredi 23 octobre, "entre 350 et 420 millions d'euros" par le réassureur public Caisse centrale de réassurance (CCR). Au moins la moitié du coût lié à ces dégâts, qui pourra être réévalué progressivement en cas de poursuite des inondations ou de survenue d'un nouvel événement, est à la charge du réassureur public dans le cadre du régime des catastrophes naturelles.

Les 17 et 18 octobre, des cumuls de précipitations significatifs ont été enregistrés, notamment dans le Sud-Est. Les Cévennes ont reçu entre 650 et 700 mm de précipitations en seulement 48 heures. Ces précipitations orageuses sont intervenues sur des sols déjà saturés depuis la mi-octobre, après un mois de septembre plus pluvieux que la normale. Cela a entraîné d'importants débordements et causé de nombreux dégâts, rappelle le CCR.

Les fortes précipitations ont provoqué la crue de plusieurs cours d'eau dans les départements du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de la Lozère et du Rhône.