L'ouverture d'une route provisoire vers Tende : une lumière au bout du tunnel pour les sinistrés de la vallée de la Roya

C'est une bouffée d'oxygène pour les 2200 habitants de Tende, restés sans accès routier pendant 7 semaines. Complètement coupés du monde depuis le passage de la tempête Alex le 2 octobre, les voilà à nouveau reliés au reste de la vallée de la Roya. Ils peuvent désormais emprunter une piste provisoire aménagée entre Tende et Fontan.

Une circulation encadrée et à des horaires bien précis

La liaison est désormais possible deux fois par jour entre 7 et 8 heures et entre 17 et 18 heures. En dehors de ces créneaux, la circulation est strictement interdite afin de permettre la poursuite des travaux de reconstruction. Cette piste provisoire permet néanmoins aux habitants de s'approvisionner avec leur propre véhicule.

Pour autant, le retour à la normale n'est pas à l'ordre du jour. Si deux commerces ont repris du service et que l'eau est à nouveau potable, le village reste essentiellement approvisionné grâce à des dons acheminés par train-wagon.