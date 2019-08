L'ouragan Dorian se renforce dans les Caraïbes et menace la Floride

L'ouragan Dorian se renforce encore jeudi 29 août, dans les Caraïbes, après être passé au nord de Porto Rico. Dorian devrait bientôt devenir "majeur", en approchant les Bahamas et l'Etat américain de Floride, où l'état d'urgence a été décrété. L'ouragan devrait toucher la Floride à la fin du week-end et déverser des pluies, dont l'accumulation atteindra de 10 à 20 centimètres. En prévision, le président Donald Trump a annulé un voyage prévu en Pologne.

Selon le dernier point du Centre national des ouragans (NHC) américain à 15 heures GMT jeudi, Dorian, qui est toujours un ouragan de catégorie 1 charriait déjà des vents à 140 km/h. L'œil de Dorian se trouvait à 355 kilomètres au nord de Porto Rico et à 600 kilomètres à l'est des Bahamas, tandis que l'ouragan se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse de 20 km/h.

Tropical-storm-force winds from #Dorian could begin in parts of Florida *as early as* Saturday evening or Saturday night. Now is the time to begin thinking about what kinds of preparations you might need to make over the next couple of days. https://t.co/yChCF6oWL9 pic.twitter.com/sY8jyYVaxz