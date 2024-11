L'état de catastrophe naturelle reconnu pour quelque 400 communes touchées par les inondations de mi-octobre

Après les importantes inondations qui ont frappé la France les 17 et 18 octobre, l'état de catastrophe naturelle est officiellement reconnu pour près de 400 communes, selon un arrêté publié au Journal officiel, mardi 5 novembre. Elles se trouvent dans dix départements du Centre-Est, du Sud-Est et de l'Ile-de-France : les Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, la Corrèze, l'Eure-et-Loire, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, la Lozère, le Rhône, les Yvelines et l'Essonne.

Le coût des dégâts provoqués par les inondations des 17 et 18 octobre évalué entre 350 et 420 millions d'euros, par le réassureur public Caisse centrale de réassurance (CCR). "Jamais on a connu une catastrophe d'une telle ampleur", réagit le président du conseil départemental", avait réagi Olivier Amrane, le président du conseil départemental de l'Ardèche, le 18 octobre. A Mayres, en Ardèche, un cumul de 686 mm de pluie qui avait été enregistré en quarante-huit heures. A Vialas, en Lozère, un cumul de 711 mm avait été constaté.