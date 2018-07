Japon : plus de 100 morts dans les intempéries

Des quartiers entiers paralysés dans l'est du Japon, particulièrement dans la ville de Kumano. L'eau est montée très rapidement, obligeant les habitants à se réfugier sur le toit de leur maison. "Je suis sortie en pyjama. On a cru que c'était un tremblement de terre. On s'est réfugiés dans les escaliers pour trouver un refuge", explique une étudiante chinoise venue étudier au Japon.

Les centres d'accueil hébergent des milliers de personnes

Les glissements de terrain ont emporté des maisons en bois. Les secouristes s'activent pour tenter de retrouver des disparus et d'éventuels survivants. Les pluies torrentielles ont entrainé la mort de 103 personnes. Une soixantaine de personnes sont portées disparues. Le retour à la normale risque d'être long, surtout pour les milliers de personnes hébergées dans des centres d'accueil.

