Japon : le typhon Hagibis fait plus de 20 morts et de nombreux disparus

Vu du ciel, les images sont saisissantes. Des centaines de maisons sont submergées par la rivière en crue. Dans la région de Nagano (Japon), à l'est du pays, les habitants se réfugient sur les toits avant d'être hélitreuillés par l'armée qui vient à leur secours. Et l'urgence est de taille. Face à la montée des eaux, certaines maisons s'écroulent et disparaissent dans des torrents d'eau.



"C'était comme dans une machine à laver"

Annoncé comme l'un des plus puissants par la météo nationale, le typhon Hagibis a fait de nombreux dégâts. Des vents de plus de 200 kmh/h ont balayé le Japon durant la nuit de samedi à dimanche 13 octobre. "Dans la maison, l'eau est montée à plus de 2 mètres, ce qui a provoqué des dégâts considérables. C'était comme dans une machine à laver", explique un habitant de Tokyo. Le typhon a désormais quitté le Japon laissant derrière lui un paysage de désolation.

