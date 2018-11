Italie : le bilan des intempéries s'alourdit

Casteldaccia, petite ville de Sicile (Italie) a été ravagée par les flots. Un ruisseau sorti de son lit a tout emporté sur son passage. L’eau et la boue n'ont laissé aucune chance aux habitants : neuf personnes d'une même famille ont péri noyées et trois autres ont survécu en grimpant à un arbre. Les cercueils ont été évacués en pleine nuit. Des enfants de 1, 3 et 15 ans ont perdu la vie.

"C'est une tragédie"

Le président du Conseil italien Giuseppe Conte s'est rendu à l'hôpital pour rencontrer les survivants de cette famille si durement touchée. "C'est une tragédie d'être chez soi, à la maison, et d'être emporté soudainement par une rivière en crue. Les sauveteurs sont pourtant arrivés très vite", a-t-il déclaré. D'autres villes de Sicile ont été balayées par cette même tempête. À la hâte, certains habitants sont obligés d'abandonner leurs maisons devenues trop dangereuses. Le bilan provisoire fait état de 29 morts.

