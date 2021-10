Italie : la Sicile se prépare à une nouvelle catastrophe

Après des inondations meurtrières, la Sicile s'apprête à revivre une nouvelle catastrophe en l'espace de quelques heures, avec l'arrivée de la pluie et d'une tempête tropicale. "Un phénomène rarissime en Méditerranée", comme l'explique Alban Mikoczy, journaliste France Télévisions, présent à Catane, en Sicile (Italie). "Ce sont des phénomènes que l'on voit habituellement dans l'Océan Atlantique, dans le Golfe du Mexique", ajoute-t-il. Une cause du réchauffement climatique.





Une population à l'abri



À Catane, une des villes principales de la Sicile, la population est invitée à rester à l'abri, alors que les inondations ont marqué la ville : des cours d'eau sauvages, des arbres au sol et de nombreux objets jonchent le sol. La tempête devrait arriver en milieu d'après-midi, jeudi 28 octobre. "Un phénomène météorologique qui devrait durer 24 heures et les autorités appellent la population et les touristes à la plus extrême prudence durant ce phénomène", ajoute Alban Mikoczy.