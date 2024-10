Intempéries : une partie de l’A8 inondée et plusieurs routes coupées dans le Var, des ponts fermés dans le Gard 

Plusieurs routes sont coupées dans le Var vendredi 25 octobre à cause des intempéries, annonce la préfecture dans un communiqué. Le Var est placé en vigilance orange aux crues vendredi pour les cours d’eau de l'Aille et de l'Argens. Dans le Gard, maintenu en vigilance orange pour "pluie-inondation" avec le Var, des ponts ont été fermés par prévention, ainsi qu'une route départementale, annonce France Bleu Gard Lozère.

Par précaution, plusieurs ponts submersibles sont fermés dans le Gard. Météo France a placé le département en vigilance orange pluie et inondation.https://t.co/H18g1Euxa5 — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) October 25, 2024

Dans le Var, les fortes pluies "ont commencé sur la région de Draguignan, puis le Muy et Vidauban", explique sur France Bleu Provence Yohan Laurito, du site Météo Varoise. Des précipitations jusqu’à 200 mm ont été enregistrées dans certains secteurs : "Il est tombé deux mois de pluies en trois heures", assure-t-il. La préfecture confirme qu’il y a eu de fortes précipitations dans le secteur de Vidauban la nuit dernière, et qu’une partie de l’A8 est inondée. Plusieurs routes secondaires ont été fermées à la circulation. Par précaution, les autorités ont également évacué dans la matinée 80 enfants d’un accueil de loisirs vers une école à Vidauban.

Le cours de l’Aille affiche une hauteur de crue de huit mètres vendredi matin, selon Vigicrues. Des débordements ont aussi eu lieu au niveau de l’Argens aval et ils se "poursuivront", selon la préfecture. "Les cours d’eau du département vont continuer à réagir aujourd’hui et ce week-end", annonce-t-elle dans un communiqué. Elle prévient que "jusqu’à dimanche matin, les cumuls pourraient atteindre ponctuellement 250 à 300 mm, voire localement plus". Le préfet a d’ailleurs activé le centre opérationnel départemental et appelle à la vigilance lors de tout déplacement et à proximité des cours d’eau. La semaine dernière, le Gard et le Var ont déjà été touchés par de fortes pluies, provoquant des inondations exceptionnelles.