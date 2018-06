Intempéries : un homme retrouvé mort dans son véhicule immergé dans une rivière du Cher

Des orages et des pluies abondantes ont frappé jeudi soir deux secteurs du Cher, notamment le sud du département. Le corps sans vie a été découvert à Epineuil-le-Fleuriel.

Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort, vendredi 8 juin, dans son véhicule immergé dans une rivière en crue du Cher, après de fortes pluies qui ont frappé le secteur, rapportent les pompiers et la gendarmerie. Des orages et des pluies abondantes ont frappé jeudi soir deux secteurs du Cher, notamment le sud du département, à Epineuil-le-Fleuriel, où l'homme a été retrouvé dans son véhicule, immergé dans la rivière de la Queugne en crue. "Le véhicule a été emporté cette nuit", a confirmé de son côté le Centre d'opérations de la gendarmerie du Cher, sans donner plus de précisions.

C'est le quatrième décès enregistré cette semaine depuis le début d'une nouvelle vague d'intempéries qui a frappé une large partie de la France. Aujourd'hui, le département du Cher est classé en vigilance jaune aux orages tandis que Vigicrues, qui répertorie les risques d'inondations, ne mentionne pas de vigilance particulière pour les cours d'eau de la région.