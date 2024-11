Intempéries : un an après les dernières inondations, de nouvelles précipitations attendues dans le nord

Un an après les dernières inondations qui ont fortement impacté le Pas-de-Calais, des commerçants et des habitants essayent de se reconstruire, alors que de nouvelles intempéries sont prévues dans le département.

Il y a un an, Arques (Pas-de-Calais) était sous l’eau. La ville a été profondément marquée par trois inondations successives, entre novembre et janvier derniers. Les commerces n’ont pas été épargnés. Marie Gonçalves s'en rappelle. Son restaurant a été complètement détruit et noyé sous 1m76 d’eau. Il aura fallu un an de travaux pour que les habitués de sa brasserie retrouvent leurs habitudes. "Une année, c’est très long, vis-à-vis des employés, des clients…", regrette la gérante.

Le Pas-de-Calais en vigilance crue

La ville d’Arques reste profondément touchée par ces anciennes intempéries qui constituent désormais une source d’angoisse pour les habitants. "Les gens sont encore très sensibles dès qu’il y a de la pluie", explique une passante. Les averses sont prévues toute la journée du 19 novembre. Le Pas-de-Calais est en vigilance crue jusqu’à demain.

