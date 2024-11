Intempéries : renaturaliser les rivières, une technique pour lutter contre les inondations

Pour lutter contre les inondations et le débordement des eaux, les communes se mettent à renaturer les rivières et cours d’eau.

Certaines communes, victimes d’inondations à répétition, tentent de lutter contre les intempéries en renaturant leurs rivières. En effet, réinstaller les cours d’eau dans leur parcours d’origine et détruire le béton qui les entoure limite le risque de débordement. À Jouy-en-Josas, dans les Yvelines, la Bièvre va retrouver prochainement son cours naturel, avec davantage de virages et d’espace. "Si j’ai une rivière avec des méandres et des boucles, elle va prendre son temps et elle va se mettre à déborder sur des secteurs où ça gêne beaucoup moins", explique Hervé Cardinal, directeur des services techniques du syndicat de la Bièvre.

4 millions d’euros investis

Cette technique a déjà démontré son efficacité. Une rivière sans béton limite les inondations, mais fait également revenir la nature dans la ville. Au total, 4 millions d'euros ont été investis en trois ans.

