Intempéries : pourquoi autant de pluie en France ?

En 24 heures, jeudi 26 septembre, il est tombé par endroits l'équivalent d'un mois de pluie. Cela est dû au phénomène de rivière atmosphérique, favorisé par le changement climatique.

Une tornade s'est formée en Côte-d'Or, tandis que dans l'Aisne, les habitants se retrouvent les pieds dans l'eau. En Seine-et-Marne, des rivières débordent ou atteignent des niveaux élevés, comme en Haute-Savoie, jeudi 26 septembre après-midi. En 24 heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie à Mouroux (Seine-et-Marne) et de trois semaines à Ambérieu-en-Bugey (Ain).

Les rivières atmosphériques s'intensifient

Les précipitations sont dues à une rivière atmosphérique, un phénomène qui se forme dans les tropiques. Les grandes quantités d'humidité sont transportées par des dépressions au-dessus de l'océan Atlantique et se renforcent pendant leur parcours. Depuis quelques années, ces rivières atmosphériques s'intensifient à cause du changement climatique. "Un degré de réchauffement conduit à 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère", explique Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherche au CNRS. Des pluies très importantes sont attendues vendredi 27 septembre.

