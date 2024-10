Intempéries : plusieurs communes du Var victimes d’inondations

V. Frédéric, C. de la Rocca, T. Grosse, J. Dubois, P. Vaireaux, D. Poulain, E. Gavinet, C. Dechassey

Les intempéries ont touché de plein fouet le département du Var. Après de fortes pluies dans la nuit du samedi 26 octobre, de nombreuses communes du département se retrouvent envahies par les eaux.

Dans la nuit du samedi 26 octobre, une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville de Saint-Tropez, inondant les rues en quelques minutes à peine. Les fortes pluies ont surpris de nombreux passants, à l'image d'un automobiliste piégé dans sa voiture. Le dimanche matin, l’eau s’est retirée et l’heure est au nettoyage pour les commerçants du port. "C’est choquant, on n’a jamais vu ça en presque 30 ans", déplore le commerçant William Tenektzian. Dans le Var, entre 60 et 80 mm de pluie se sont abattus localement en quelques heures. À Vidauban, un homme est décédé d’une crise cardiaque en voulant sauver sa maison des inondations.

Les crues se sont multipliées dans la nuit

Durant la nuit du samedi 26 octobre, les fortes pluies ont entraîné de nombreuses crues dans le département. Au Muy, un pont a cédé, sa structure menace de s’effondrer avec 600 personnes bloquées de l’autre côté. "J’ai dû laisser la voiture sur place et ma sœur est venue me chercher", indique une riveraine. La vigilance orange a été levée le dimanche 27 octobre et le beau temps est prévu de retour dans les prochains jours au sein du département.

