Intempéries : plus de 500 personnes bloquées au Muy dans le Var après l'effondrement d'un pont

Plus de 500 personnes sont actuellement bloquées dans un domaine privé situé au Muy, dans le Var, rapporte France Bleu Provence, dimanche 27 octobre. Le pont, seule route qui mène à l'endroit en question, s'est effondré à cause des intempéries du week-end. Selon la maire du Muy, Liliane Boyer, "une rivière qui alimente l'Argens s'est mis en charge et le pont s'est cassé en deux". La route est donc désormais impraticable et interdite d'accès. Les services de secours tentent de trouver une solution pour évacuer les habitants.

: à lire aussi L'alerte orange est levée dans le Var, après un épisode de fortes intempéries qui a frappé le Sud

Quatre personnes fragiles évacuées

Les centaines de personnes bloquées sont hébergées au domaine des Canebières, un parc résidentiel de loisir. Dimanche après-midi, quatre personnes fragiles ont été évacuées par hélicoptère : deux en direction d'un hôpital et deux en direction d'une maison de retraite. Les autres personnes, toujours sur place, sont "à l'abri et sécurisées" dans des mobil-homes.

Parmi les centaines de personnes bloquées, environ 60 sont des touristes venus séjourner dans les mobil-homes de ce parc de loisir. "On va essayer de les rapatrier, et de ravitailler les autres pour que la vie continue sur place. Ils ont de l'eau et de l'électricité et quelques provisions et après on va s'organiser", explique Liliane Boyer.

Le Var était en vigilance orange "pluie-inondation" et "crues" ces derniers jours et jusqu'à dimanche 16h par Météo France. Les intempéries ont également provoqué des pannes d'électricités depuis samedi. Encore 150 foyers étaient privés de courant sur l'ensemble du département dimanche soir à 18h, selon les chiffres d'Enedis.