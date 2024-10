Intempéries : les sinistrés inquiets d'une nouvelle catastrophe

À Villeneuve-lès-Avignon (Gard), les intempéries prévues en fin de semaine poussent les propriétaires à faire de petits travaux pour éviter l'inondation.

Une guinguette située au bord du Rhône à Villeneuve-lès-Avignon dans le Gard se prépare. Un emplacement tout à fait charmant sous le soleil. Mais avec les intempéries, quand le fleuve grossit, c'est rapidement un cauchemar. L’épisode cévenol de la semaine dernière n’a pas épargné le restaurant. À l’intérieur, il est monté jusqu’à 70 centimètres d’eau. Alors, pour limiter les risques de récidives, des travaux sont effectués en urgence.

"Pallier les lacunes"

"C'est un peu le rush parce que malheureusement, ils ont annoncé que jeudi, peut-être, on va encore avoir droit à de gros orages. Donc on essaie de prévenir au maximum et le plus rapidement possible. On a vu les lacunes la semaine dernière avec ce qu'il s'est passé. On essaie de pallier les lacunes, mais bon, c'est une vieille bâtisse et c'est compliqué", explique Benjamin Mazet, ami des propriétaires. Il faut refaire l’étanchéité et placer de nouveaux batardeaux dans la cour, derrière le restaurant. Car c’est ici que l’eau s’est en partie infiltrée

