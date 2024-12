Intempéries : les dégâts de la tempête Darragh en Bretagne

La tempête Darragh n'est plus une menace dans le nord de la France, dimanche 8 décembre. La circulation ferroviaire reste toutefois suspendue en Normandie jusqu'à lundi matin, et des foyers sont toujours privés d'électricité. Reportage en Ille-et-Vilaine.

Dans un hameau de La Chapelle-Chaussée (Ille-et-Vilaine), 555 personnes n’ont plus d’électricité depuis samedi 7 décembre, aux alentours de midi. Le département breton a été le plus touché par la tempête Darragh. La famille Clerivet fait partie des 20 000 foyers qui ont dû s’adapter. "Hier soir, on était avec des lampes frontales, à essayer de construire le sapin et faire à manger en même temps", s’amuse Lison.

Des vents jusqu'à 125 km/h en Ille-et-Vilaine

La tempête, violente, a également touché le littoral. À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), il était encore difficile de se promener sur la digue, dans la matinée de dimanche. Les vents ont atteint 125 km/h. La toiture d’une maison s’est envolée dans la nuit. Pour l'heure, le vent est encore trop fort pour débuter les réparations. À 11 heures, 25 000 personnes étaient toujours sans électricité en Bretagne.

