Intempéries : les dégâts de la tempête Bert au Royaume-Uni et en Irlande

Le Royaume-Uni et l'Irlande affrontent à leur tour une violente tempête. Elle a déjà provoqué d'importantes perturbations.

Englouties sous plus d’un mètre d’eau, difficile de distinguer les voitures dans les rues de Killybegs (Irlande). Les images sont les mêmes en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne, où les rivières débordent et les glissements de terrain se multiplient. 200 alertes inondations ont été émises à travers le pays. Une cinquantaine de rivières sont en alerte rouge.

L’équivalent d’un mois de précipitations

L’Irlande et le Royaume-Uni sont frappés de plein fouet par la tempête Bert. Des vents jusqu’à 130 km/h ont été enregistrés, et 80 mm de pluie et de neige sont tombés en deux jours, l’équivalent d’un mois de précipitations. Si à Édimbourg (Ecosse) les touristes s’émerveillent du décor féerique, dans le nord de l’Angleterre, comme dans le Yorkshire, les voitures et les piétons peinent à circuler. Trois personnes ont perdu la vie sur les routes britanniques à cause des intempéries.

